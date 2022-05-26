Порушення вимог законодавства про охорону праці розслідують працівники сектору дізнання Тернопільського райуправління поліції.

25 травня до них надійшло повідомлення про те, що до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували двох братів – жителів Теребовлянської територіальної громади, 1975 та 1977 років народження.

У чоловіків травми хребта, голови та переломи. Обом необхідні операції. На місце події виїжджали правоохоронці.

За попередньою інформацією, хлопці вирішили зайнятися власним бізнесом по облаштуванню риштувань. Подивитися методику роботи вони приїхали до підприємців з Тернополя. Коли залізли на риштування, не втрималися та впали з чотириметрової висоти.

Чоловіків госпіталізували в травматологічне відділення. Триває слідство згідно із ст. 271 ККУ.