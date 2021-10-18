Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 17 жовтня.
Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- жінка 40 р., м. Тернопіль;
- жінка 53 р., Кременецький район;
- чоловік 90 р., Чортківський район;
- чоловік 71 р., Кременецький район;
- жінка 64 р., Тернопільський район;
- чоловік 72 р., Тернопільський район;
- чоловік 40 р., м. Тернопіль;
- жінка 59 р., Чортківський район.
Загалом минулої доби в області зафіксували 286 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 137 осіб.
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