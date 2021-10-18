Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 17 жовтня.

Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка 40 р., м. Тернопіль;
  • жінка 53 р., Кременецький район;
  • чоловік 90 р., Чортківський район;
  • чоловік 71 р., Кременецький район;
  • жінка 64 р., Тернопільський район;
  • чоловік 72 р., Тернопільський район;
  • чоловік 40 р., м. Тернопіль;
  • жінка 59 р., Чортківський район.

Загалом минулої доби в області зафіксували 286 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 137 осіб.