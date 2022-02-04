3 лютого у Тернополі відбулося відкриття оновленого Педіатричного відділення №6 КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», що знаходиться на вул. Морозенка, 7.

Даний філіал має вісім дільниць та обслуговує понад 6,5 тис. дітей, що проживають у мікрорайоні «Сонячний».

«Медицина й надалі залишається одним із пріоритетів у роботі міської ради, особливо впродовж останніх років. Кожного року, приймаючи бюджет, ми окремо передбачаємо кошти для того, щоб зробити ремонти у наших медичних закладах та придбати нове медичне обладнання. Раніше у цьому педіатричному відділенні було три приміщення, два з них – це була поліклініка, а посередині поштове відділення, що створювало незручності для відвідувачів, особливо у зимовий період. Окрім цього, приміщення були занадто малі, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Шляхом перепланування двох приміщень та перенесення поштового відділення, вдалося зробити одне велике суцільне відділення. Після ремонтів поліклініка забезпечена належним теплопостачанням, подачею гарячої води, а також тут оновлено медичне обладнання. Завдяки тому, що на прийом до лікаря можна прийти попередньо записавшись, тут не створюється зайвого скупчення людей».

Додамо, ремонт педіатричного відділення №6 розпочався у Тернополі в 2021 році. Після завершення робіт у медиків з’явилася можливість приймати хворих у сучасному боксованому відділенні, тут також облаштовано пандус та додатковий вихід.