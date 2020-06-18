Вибори ректора пройшли у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського.

На цю посаду претендував тільки один кандидат – Михайло Корда, який очолював вищий навчальний заклад попередні п’ять років. За нього проголосувало більше 97% виборців від кількості тих, хто з’явився на дільницю.

Взяти участь у голосуванні мали право 894 особи. Із них на виборчу дільницю, яка розташовувалась в адміністративному корпусі медуніверситету на Майдані Волі,1, прийшло 802 голосуючих. Це становить 89,7% від загальної кількості виборців.

Як повідомили у прес-службі університету, за кандидатуру Михайла Корди проголосувала 781 особа, проти – 14 осіб. Недійсними визнали 6 бюлетенів.

Протокол результатів голосування надішлють до Міністерства охорони здоров’я України та очікуватимуть підписання контракту із переможцем виборів на наступні п’ять років. За словами голови виборчої комісії Григорія Загричука, контракт із Михайлом Кордою мають укласти впродовж місяця.

Ольга Трач