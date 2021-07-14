Керівників трьох обласних бібліотек та одного обласного музею визначали на конкурсній основі 12 і 13 липня у Тернопільській обласній раді. У результаті конкурсів на заміщення вакантних посад директорів закладів культури Тернопільської області бібліотеки отримали керівників, а для музею оголосять конкурс повторно.

Засідання конкурсних комісій щодо визначення керівників бібліотек пройшли однотипно. На посади претендувало по одній кандидатурі і всі вони – діючі директори. Так, на посаду директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей надійшли документи від Надії Новіцької, Тернопільської обласної бібліотеки для молоді – від Лесі Гук, Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки – від Василя Вітенка. Усі кандидати презентували конкурсній комісії проекти розвитку бібліотек на рік та на п’ять років, успішно пройшли співбесіду. До складу комісії входить дев’ять членів. Переможцем стає кандидат за якого проголосує більшість від складу комісії, тобто якщо він набере п’ять голосів. Члени усіх трьох комісій одноголосно підтримали кандидатури претендентів на посади директорів. Тобто, за Надію Новіцьку проголосували сім членів комісії із семи присутніх, за Лесю Гук – також семеро із семи присутніх, за Василя Вітенка – шестеро із шести присутніх. Упродовж двох місяців голова облради Михайло Головко має призначити переможців конкурсу на посади та укласти з ними контракти.

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Тернопільського обласного художнього музею відбувся 12 липня. Документи на цю посаду надійшли від одного кандидата – заступниці директора ТОХМ Ольги Ваврик. Ольга Романівна вже багато років працює заступницею керівника. Вона чудово знає і любить свою справу. Відповідає за науково-просвітню та інформаційну роботу. Саме вона є організатором усіх виставок у музеї, веде науково-дослідну роботу. Окрім цього, заступниця особисто займається наповненням сайту музею та сторінки закладу у «Фейсбук».

Її проект розвитку музею на 2021-2026 роки було приємно і цікаво слухати: усе викладено чітко, зрозуміло, конкретно. Ольга Ваврик запропонувала реальний, покроковий план дій, який хотіла б втілити у життя. Вона визначила п’ять стратегічних цілей для подальшої діяльності:

1. Формування іміджу сучасного музею орієнтованого на потреби і запити суспільства, який пропонує відвідувачам освітній, науковий, культурно-мистецький інформаційний продукт на основі музейної збірки та творчості провідних митців України та області.

2. Збільшення кількості відвідувачів щороку приблизно на 25 тисяч осіб.

3. Поповнення музейної колекції, створення умов доступу для дослідників та науковців. Музейна колекція – основа кожного музею її поповнення і розширення є стратегічною метою кожного музею.

4.Співпраця з провідними музеями Тернопільщини, України. Організація спільних проектів, обмін досвідом, участь в міжнародних музейних заходах.

5. Вдосконалення інфраструктури музею.

Після цього Ольга Ваврик детально розповіла про те, що треба зробити, щоб реалізувати ці стратегічні цілі. Серед них були цікаві, важливі та актуальні ідеї, які дійсно зробили б музей кращим. Після презентації вичерпно відповіла на всі поставлені запитання.

На засіданні комісії були присутні шестеро із дев’яти членів. І під час голосування їхні рішення розділилися: троє підтримали кандидатуру Ольги Ваврик, троє – утрималися. Якщо за результатами конкурсу жоден кандидат не набирає необхідної кількості голосів, то конкурс оголошують повторно.