Працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

За допомогою до поліцейських звернувся житель обласного центру, який потерпів від рук невідомого. Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції.

Потерпілий зазначив, що у ході конфлікту з водієм одного із таксі він отримав хімічні опіки очей. Заявник став свідком словесної перепалки свого приятеля з таксистом. Коли він намагався заспокоїти учасників конфлікту, невідомий дістав газовий балончик й розпилив його в обличчя тернополянину. За допомогою заявник звернувся в медзаклад.

Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи підозрюваного.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 125 ККУ.