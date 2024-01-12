10 січня у Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги з діагнозом “Опік обличчя, грудної клітки, опіки обох рук” госпіталізовано жительку села Застав’є Великогаївської ТГ Тернопільського району, 1982 року народження.

Як повідомили у ДСНС, жінка отримала опіки під час запалювання котла.

Нагадаємо, що лише вчора у місті Тернопіль на вул. Л. Курбаса внаслідок спалаху газової суміші під час запалювання газового пальника в гаражному приміщенні отримав опіки полум’ям місцевий громадянин 1959 р. н.

Рятувальники наголошують, що тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваше майно від пожежі!

Використовуєте газовий пальник? Перевірте цілісність балончика, щоб уникнути витоку газу і можливих небезпечних наслідків!

Як це зробити?

Є один простий, добре відомий спосіб — нанесіть мильний розчин на підозрілу ділянку чи місця з’єднань і уважно за ними поспостерігайте. Якщо ви помітили появу бульбашок, використовувати такий пальник не можна. Це несе загрозу для вашого життя!

“Закликаємо купувати лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуватися інструкції виробника, – звертаються рятувальники. – Бережіть себе та своїх близьких! При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону «101», адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!”.