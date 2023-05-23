Увечері 13 травня, коли ракети атакували Тернопіль, 40-річний Андрій Данилюк був на нічній зміні на виробництві.

Під час ракетних обстрілів 13 травня 40-річний тернополянин Андрій Данилюк саме працював на нічній зміні на виробництві в районі колишнього комбайнового заводу. Чоловік був важко травмований під час вибухів. Його з опіками забрали у реанімацію спершу у тернопільську лікарню, а згодом перевели у львівський опіковий центр.

При госпіталізації лікарі говорили про 30% опіків тіла, а вже у лікарні повідомили про 40% ураження, розповіла Терену дружина потерпілого Вікторія Данилюк.

– Коли стався приліт ракети, чоловіка відкинуло вогняною хвилею і, відповідно, там, де зачепило полум’ям, є ураження: це спина, руки, поперек. Зараз Андрію навіть важко сидіти, – каже дружина. На щастя, не було осколкових поранень.

Чоловік пані Вікторії працював за спеціальною машиною-гранулятором, яка виготовляє гранули з пінопласту. Тоді навколо стоїть сильний шум, відтак сирен швидше всього ніхто навіть не чув, припускає жінка. За її словами, поряд з її чоловіком тоді ще був охоронець, який пильнував техніку сусіднього підприємства. Він просто отримав шок, на щастя, його не зачепило. Саме він викликав медиків та керівництво.

Багато знайомих родини і просто небайдужих людей хочуть здати кошти на лікування Андрія Данилюка. Як каже дружина, на цей час лікування чоловіка безкоштовне. Проте як буде надалі, пані Вікторія ще не знає. Якщо потрібні будуть кошти на операцію, вона надасть реквізити. Як каже жінка, роботодавець обіцяє оплатити всі витрати, які виникатимуть у процесі лікування та реабілітації. На травмованого чоловіка ще очікує дві операції та довгий період реабілітації.