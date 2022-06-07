Наша допомога потрібна бійцю Михайлові Осифу (Красневичу), котрий отримав на фронті важкі опіки.
Про це на своїй сторінці у ФБ написала Діана Яцишин.
“Ми у вічному боргу перед людьми, які віддають найцінніше – своє здоров’я – задля мирного майбутнього українських родин… задля свободи і безпеки дітей… задля спокою батьків… Михайло Осиф (Красневич) один із наших воїнів… обпалений жорстокою війною…
Він пожертвував своїм здоров’ям, щоб врятувати нас, тому обов’язок кожного з нас – допомогти врятувати його здоров’я.
Ми незламні, коли допомагаємо один одному.
Номер банківських карток (отримувач – Володимир Осиф, рідний брат Михайла):
UAH: 5168 7422 3704 5301 (гривні)
4731 2196 4701 3733 (іноземна валюта)
Міша, ти вистоїш, бо ми з тобою. Схиляємося перед твоєю мужністю.
Низький уклін батькам за такого сина!”, – ідеться у дописі.