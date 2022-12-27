Сумна вістка з фронту надійшла у Великогаївську громаду. Від рук російських окупантів загинув житель села Грабовець – Микола Петрович Питель. Захиснику було 45 років.
Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.
Микола Петрович родом із Товстолуга, був одружений у селі Грабовець. На захист країни став ще у 2014 році. Микола міцно тримав оборону Донецького аеропорту.
У 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, з перших днів чоловік знову у перших рядах вирушив на захист України.
Тіло загиблого зустрінуть у рідному селі сьогодні.
“Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Героя України. Дуже важко підібрати слова, бо жодне з них не поверне Вам рідну людину…
Прошу жителів гідно зустріти і віддати шану нашому захиснику і герою. Це наш святий обов’язок, адже своє життя він віддав за нас з вами”, – написав Олег Кохман.
Вічна пам’ять Герою України!