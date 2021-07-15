70 000 гривень видурили шахраї – з такою заявою звернулася жителька Чортківського району. Правоохоронці територіального відділу поліції проводять розшукові заходи.

Заявниця розповіла, що на домашній телефон зателефонувала жінка й представилася співробітником міської ради. Вона повідомила пенсіонерці, що з липня місяця відбувається заміна грошових коштів старого зразка на новий. Оскільки жінка вже старенька, працівники органу можуть допомогти їй з обміном. Чортківчанка погодилася й залічені хвилини на її порозі вже стояла незнайомка. Вона зайшла до будинку та запропонувала поміняти гривні. Пенсіонерка віддала їй всі свої збереження – 70 тисяч гривень, а взамін отримала конверт з сувенірними купюрами.

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Після успішної афери шахрайка повідомила, що має подарунок й зараз повернеться. Вона покинула помешкання й більше не повернулася. Натомість 86-річна заявниця поспішила до сусідки та розповіла їй про візит псевдопрацівниці міської ради. Вже тоді вона зрозуміла, що її ошукали.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.