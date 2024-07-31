Криптовалюта Біткоїн продовжує утримувати свою лідируючу позицію в рейтингу найпопулярніших криптовалют, незважаючи на коливання в ціні, які вона пережила за час свого існування. Вона широко відома навіть серед тих, хто не цікавиться криптовалютами. Однак не завжди вигідно розплачуватися Біткоїном, тому багато людей розглядають можливість виведення коштів на банківську картку для більш зручного використання. До того ж, багато хто заробляє на Біткоїні і хоче почати витрачати свій прибуток.

Якщо у вас ще немає банківської картки, то рекомендується оформити одну, оскільки з її допомогою можна проводити різні фінансові операції легко і швидко. Особливо зручно, якщо ваша карта підтримує системи Visa або MasterCard, адже ви зможете використовувати її практично в будь-якій точці світу.

Існує кілька способів виведення Біткоїна на картки Visa і MasterCard:

Через електронні обмінники криптовалют. Цей спосіб швидкий і простий. Ви обираєте напрямок обміну на сайті обмінного сервісу, вказуєте суму, адресу вашого Біткоїн-гаманця і номер картки. Після підтвердження транзакції кошти будуть доступні на вашій картці протягом кількох хвилин. На криптобіржах. Існує безліч криптобірж, де можна обмінювати Біткоїни на фіатні гроші. Зазвичай це вимагає реєстрації, верифікації та поповнення рахунку. Після цього ви можете розмістити ордер на продаж біткоїнів за обраною ціною. Система автоматично знайде покупця і здійснить операцію з урахуванням комісії. Через електронні платіжні системи. Якщо у вас вже є електронний гаманець, ви можете поповнити його Біткоїнами і потім вивести кошти з гаманця на вашу банківську карту. P2P-обмін. Деякі криптобіржі надають можливість залишати оголошення про продаж Біткоїнів, і коли хтось відгукується на ваше оголошення, відбувається угода між вами двома. Також можна знаходити покупців на спеціалізованих форумах, але слід бути обережним при використанні цього методу.

Якщо вам необхідно терміново вивести біткоїни на картку Visa або MasterCard, рекомендується використовувати електронні обмінники, оскільки це швидкий і зручний спосіб. Щоб не витрачати багато часу на пошук надійного обмінника, можна скористатися спеціалізованим ресурсом, таким як bestchange.com/bitcoin-to-visa-mastercard-uah.html, який надає інформацію про курси обміну та резерви в різних обмінниках. Використання спеціального агрегатора обмінників BestChange може допомогти вам вибрати найвигідніший і надійніший варіант для обміну біткоїнів на вашу банківську карту. Агрегатор також надає відгуки користувачів, які допоможуть вам прийняти більш обґрунтоване рішення. Будьте уважні під час вибору обмінника і враховуйте такі фактори, як мінімальна сума для обміну та максимальний резерв, щоб отримати найкращий результат при виведенні Біткоїнів на картку.