Будь-які рішення української влади, в тому числі й ті, що стосуються обміну полоненими, повинні бути погоджені з врахуванням думки українського народу.

Так вважає голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк, який заявив про це у прямому ефірі телепередачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль 1».

— Під час 8-го пленарного засідання 12-ї сесії обласної ради ми вислухали батьків Героїв Небесної Сотні, яких, як і багатьох інших українців, сколихнула одна обставина – звільнення «беркутівців». Вбивць, які розстрілювали невинних людей на Майдані, віддали Кремлю в рамках передноворічного обміну. Хоча ми чітко розуміємо, що заміна цих злочинців на українських заручників була здійснена в рамках «мінських домовленостей». Відтак, зловмисники, які мали отримати пожиттєві терміни, тепер – у Росії. Справи щодо їх злочинів розглядали в українських судах понад рік і налічували 140 томів документів в матеріалів про вбивство і поранення людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року. Відтак, весною можна було би почути вирок суду щодо «беркутівців». Вони мали понести заслужене покарання за злочини, які чинили під час Революції Гідності. Однак їх теперішня зе влада відпустила на волю! — повідомив Олег Сиротюк.

Пан Олег зазначив, що Тернопільська обласна організація ВО «Свобода» підтримала родини Героїв Небесної Сотні, добровольців та представників громадських організацій Тернопільщини, які 13 січня звернулися до президента Зеленського з вимогою покарати винних у масовому вбивстві людей в українській столиці в лютому 2014 року, повернення до справи прокурорів, які 5 років вели ці справи, внесення змін в законодавство, яке передбачатиме заочне засудження. Депутат сподівається, що це звернення керівництво держави не залишить поза увагою та розгляне належним чином.

— Звичайно, українських заручників і політв’язнів потрібно повертати, але при цьому варто обов’язково враховувати запити суспільства. Якщо не буде справедливого покарання за злочини, вчинені під час Революції Гідності щодо понад сотні українців, такі ситуації можуть повторимся, бо не покаране зло повертається. Буде зрозуміло, що найманці країни-агресора можуть вчиняти в нашій державі будь-які кримінальні злочини, а потім Путін їх просто виміняє на наших заручників. Бачимо, що за таким принципом видали і «харківських терористів» та багатьох інших злочинців, які не мають відношення до українсько-російської війни і не могли бути в списках на обмін відповідно до мінських переговорів. Зевлада їх просто звільнили з слідчих ізоляторів і повернули нашим ворогам, які їх вербували, фінансували, давали злочинні завдання. Відтак такий обмін кремлівських злочинців на українських заручників – для ворожих сил своєрідний сигнал дозволу чинити будь-які вбивства чи теракти, в будь-якому місті України, адже не має причин боятися відповідальності – зевлада їх з легкістю звільнить і включить в список на обмін. Таким чином кожен українець опиняється під загрозою, адже з’являється категорія ворожої агентури, яка не боятиметься відповідальності за свої злочини , — резюмував свободівець.

Олег Сиротюк додав, що сьогодні можна спостерігати «гальмування» справ осіб, обвинувачених у серйозних злочинах на території України. До того ж прокурорів, які декілька років займалися справами затриманих, чомусь усувають від розслідування і ведення справ. На думку керівника тернопільської «Свободи», такі несумлінні дії теперішньої влади – не що інше, як виконання частини таємних домовленостей керівництва держави із одвічним ворогом України.