З 6 грудня обмеження стають жорсткішими для невакцинованих — і в “жовтій”, і в “червоній” зонах.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.

З 6 грудня навіть у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки можна буде відвідувати громадські установи тільки тим, хто отримав мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу і має документ про зроблене щеплення. Співробітники громадських закладів також зобов’язані бути вакцинованими. Крім того, можна буде використовувати негативний тест (діє 72 години), або сертифікат про одужання від коронавірусу.

Для червоної зони карантину обмеження посилилися ще сильніше — тепер там для відвідування підійде тільки сертифікат про повну вакцинацію, негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

Що стосується жовтого сертифіката, то термін його дії знизили зі 120 діб до 30.

“Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулися вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби і її наслідків. З 6 грудня всі громадяни, у яких з дня отримання першої дози вакцини закінчиться цей термін в 30 днів — використовувати жовтий COVID-сертифікат не зможуть”, — повідомили в МОЗ.