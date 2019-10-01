Водій маршрутки №8, схоже, вирішив з’їхати з рейсу швидше. Однак в салоні ще була пасажирка. В результаті словесної перепалки жінку виштовхали в дощ на вулицю.

Про це у фейсбуці написала Lyuba Makarova, передає 0352.ua. Це вона була тією пасажиркою. Заодно і виклала відео, яке встигла відзняти.

На ньому видно, що вона просить водія зупинитись, адже це тільки 8 год вечора.

На всі її вмовляння чоловік хамить, а наприкінці і взагалі вибиває з її рук телефон.

Інші користувачі соцмережі розповіли, що з чоловіком цим такі історії вже не вперше.

“Ставлення в дядька Славіка до пасажирів не змінилося. жах”, – коментує Olua Savun.

“Це шофер бившого рейсу САДЖИВКИ-ТЕРНОПІЛЬ. ЯКИМ БУВ НАХАЛОМ, таким і остався. Це не перший раз. Він даже бив людей. Його звати Мороз Славик”, – додає Kateryna Savyna.

Сама ж авторка відео в коментарях дописала, що водій був “п’яним, як чіп”.