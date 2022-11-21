Облив бензином і підпалив, а потім повішався: на Тернопільщині чоловік вбив власну матір і скоїв самогубство. ВІДЕО

Під час сварки 56-річний житель Скалатської громади вкоротив віку своїй 81-річній матері та після цього покінчив життя самогубством. Поліцейські встановлюють обставини обох смертей.

До співробітників Підволочиського відділення поліції надійшло повідомлення від 56-річного жителя одного із сіл Скалатської громади про те, що він вбив свою матір.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Заявника поліцейські виявили повішеним на горищі. Чоловік вже був без ознак життя. Тіло його матері з ознаками насильницької смерті знайшли у підсобному приміщенні.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що родичі проживали вдвох. 56-річний чоловік останнім часом зловживав спиртним. Того дня конфлікт між ними виник через те, що матір відмовилася дати синові гроші на спиртне. Під час сварки чоловік схопив палку і декілька разів вдарив жінку по голові. Після цього облив бензином та підпалив. Тіло матері перетягнув у погріб.

Після скоєного зловмисник зателефонував до поліцейських і повідомив, що вбив жінку. До приїзду правоохоронців пішов на горище та повісився.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, одне з яких – з відміткою «самогубство». На даний час призначено проведення ряду експертиз.