Нове обладнання отримав обласний лабораторний центр. Це дозволить збільшити об’єм досліджень для діагностики коронавірусу, – розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Епідемічна ситуація із COVID-19 на Тернопільщині ускладнюється, – зазначила Оксана Чайчук. Щодоби більшає підозр коронавірусу, а також контактних осіб хворих, які потребують діагностики.

“Навантаження на обласний лабораторний центр зростає. Мусимо збільшувати потужності. До лабораторії особливо небезпечних інфекцій було передано автоматичну станцію для екстракції рибонуклеїнових кислот Auto-Pure96, яка зможе одночасно опрацьовувати від 1 до 96 проб та проводити екстракцію ДНК та РНК за 30-60 хвилин, а також отримано витратні матеріали. Це дасть змогу значно збільшити об‘єм виконуваних досліджень для діагностики коронавірусної інфекції COVID-19”.

Додамо, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила вісімнадцять тисяч. Позитивним є те, що цими днями одужаних після коронавірусу реєструють більше, ніж інфікованих.