Тернопільська обласна територіальна виборча комісія розпочала прийом протоколів із результатами голосування. Помилок у підрахунку голосів наразі не виявляли, – запевнила голова цієї комісії Галина Щегельська.

В області діє 55 територіальних виборчих комісій, вони повинні передати протоколи до 3 листопада. «Перший протокол про підсумки голосування ми отримали від Купчинецької територіальної виборчої комісії. Було два зауваження, тому ці документи ми відправили на доопрацювання. Чекаємо протоколи і від інших комісій. Загалом ми маємо отримати протоколи від 55 територіальних виборчих комісій. Усі дані будуть внесені в електронну систему», – розповіла Галина Щегельська.

До роботи дільничних виборчих комісій було ряд зауважень, – каже керівник правових проектів Комітету виборців України Володимир Курило. Оскільки не всі зрозуміли, як працювати за нових виборчим законодавством.

«Члени дільничних виборчих комісій не мали достатньо матеріалів, допомоги, щоб правильно все оформити. Коли минала друга доба на ногах, вони вже фізично не могли нічого виконувати. Дехто був готовий все кинути. І все ж хочу подякувати їм, за те, що вибори відбулися. Було забезпечено голосування. Тернопільська область дала один із найвищих результатів щодо явки. Незважаючи на те, що через карантин вони не могли отримати належного навчання, яке організовували ЦВК і територіальні виборчі комісії, все ж вони забезпечили процес голосування».

Нагадаємо, результати виборів повинні оголосити до шостого листопада.

Софія Романська