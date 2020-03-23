Про це повідомляє “Українська правда”. За інформацією видання, новопризначений голова Тернопільської ОДА Володимир Труш начебто відмовився від допомоги впливового бізнесмена з Волині Ігора Палиці в питаннях організації фонду забезпечення медичних потреб області.

Як пише Українська правда, 16 березня Зеленський зібрав олігархів та бізнес, щоб зібрати гроші на боротьбу з вірусом, і домовився з ними створити окремий фонд на ліки та різні лікарські засоби. На це, відзначив президент, треба близько 12-13 мільярдів гривень.

За словами одного з учасників зустрічі, президент попросив не лише фінансової допомоги, але й щоб кожен із присутніх взяв на себе кураторство за окремою областю, де має активи і відповідно ресурси і людей.

За інформацією “Української правди”, допомагати Тернопільській області погодився бізнесмен з Волині, голова депутатської групи “За майбутнє” Ігор Палиця.

Як повідомляють “Волинські новини” Засновник Фонду «Тільки разом», нардеп від Луцька Ігор Палиця виділить 20 мільйонів гривень на боротьбу з поширенням коронавірусу на Волині. Нардеп закликав всіх, від бізнесменів до контрабандистів і правоохоронців, фінансово долучитись до боротьби з поширенням смертельного вірусу, адже прийшов час рятувати область. Про це йшлося на спільній нараді за участю нардепа, волинської влади, медиків та правоохоронців.

Волинську обласну клінічну лікарню підготують до роботи в режимі повного карантину, аби тут приймати хворих на коронавірус з області. Волинська влада максимально мобілізує до готовності медзаклади та профільні установи, аби бути готовими до найгіршого розвитку подій.

Наразі незрозуміло, чому у такий скрутний час від допомоги Палиці відмовився новопризначений керівник Тернопільської облдержадміністарації Володимир Труш. Зараз кожна копійка дорога, адже йдеться про здоров’я громадян!

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