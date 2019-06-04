Сьогодні проходить чергове засідання сесії Тернопільської облради.

В порядку денному майже 90 питань. Здебільшого це так звані господарські питання: звтвердження статутів, положень, погодження дозволів тощо. Однак серед них є дуже цікаві. Наприклад, затвердження проекту організації території ландшафтного парку “Загребелля”. Очевидно, прийняттям цього документу планується надати легітимності майже 30-річному розбазарюванню території парку, який знаходиться на західному березі тернопільського озера.

Не виключено, що наприкінці каденції в обласній раді знайшли “консенсус” щодо позитивного голосування цього питання.

Цікаво, що засідання, на якому розглядатимуть проект щодо парку “Загребелля”, відбувається не в Тернополі, а в далекому Борщові. У зв’язку з ремонтом сесійної зали депутати знову мігрують райцентрами області. Тихо, спокійно можна вирішувати власні питання…