КП Управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради 31 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Джерман авто центр» легковий автомобіль із дизельним двигуном за 1,04 млн грн.

Про це повідомляється Наші гроші з посиланням на систему “Прозорро”.

Фірма поставить повнопривідний позашляховик Skoda Kodiaq із комплектацією STYLE (WV8) 4х4. Автомобіль матиме фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира (з функцією деактивацii), бокові подушки безпеки, двозонну систему кондиціювання з елетрорегулюванням та комбіфільтром, задній та передній парктронiк, пiдiгрiв передніх сидінь, тоноване лобове скло, інформаційне радiо « BОLERО» 8,0″ ємнісний сенсорний кольоровий дисплей, голосове керування WLAN, Smart Link ( бездротовий для Apple ), 8 динаміків, 2-спицеве багатофункціональне шкіряне кермо для радіо i телефону з підігрівом.

У автосалонах ціни на автівку Skoda Kodiaq у комплектації STYLE (без додаткових пакетів), яку придбало комунальне підприємство, стартують від 982 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Альянс-ІФ» (Івано-Франківськ) Андрія Лисіва та Андрія Семаніва. Їх пропозиція була вищою на 10 тис грн. і склала 1,05 млн грн. Саме такою була очікувана вартість. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Тернопільське ТОВ «Джерман авто центр» належить Тетяні Колодій, та її синам Ярославу та Василю Колодій, директор Володимир Нога.