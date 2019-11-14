На сесії 14 листопада Тернопільська обласна рада прийняла заяву про незгоду із запровадженням ринку землі.

“За” проект рішення, підготовлений в кабінетах місцевого парламенту, проголосувало 36 депутатів. В основному це представники фракцій БПП, “Батьківщини”, “Свободи” та партії Ляшка. Дивного у такому рішенні обласної ради немає нічого. Кістяк БПП складають місцеві аграрні барони, які апріорі проти ринку землі. “Батьківщина”, ляшківці та націоналісти активні у питанні протидії реформі на загальнонаціональному рівні.

Але крім суто політичних мотивів в учасників голосування були й інші аргументи. Оскільки в тексті рішення з’явилися пункти щодо недовіри Кабінету Міністрів та звернення до виборців щодо відкликання тернопільських нардепів, які голосували 13 листопада за цей закон. Мова йде в першу чергу про мажоритарників зі “Слуги народу” – Богданця, Василіва та Гевка. Але з іншого боку виглядає кумедно, як депутати, що “протирають штани” вже 5 рік, можуть вимагати відкликання нещодавно обраних народних обранців.

Зрештою, ми не про це. Сьогоднішнім голосуванням найбільші фракції обласної ради хотіли показати свою силу нещодавно призначеному голові ОДА Сопелю. Мовляв, хто ти без нас? Не відсувай наших з посад і потоків… Але чи цікаві наміснику Зеленського ці примітивні натяки від ради, чия каденція близька до завершення?