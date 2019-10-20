У Тернополі завершився прийом проектів на «Громадський бюджет-2020». Відтак жителі обласного центру і Тернопільської ОТГ подали 91 проект. Втім, Номінаційний комітет відібрав близько сімдесяти, які будуть представлені на голосуванні.

Приймали проекти для участі у «Громадському бюджеті-2020» з першого по тридцяте вересня, – розповідає керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич. Відтак охочих реалізувати ідею за кошти платників податків у Тернополі було 91. Однак не всі подані проекти відповідали вимогам.

«Всі проекти пройшли відповідні експертизи. Оскільки є певна процедура подання проекту. Зокрема, після реєстрації проект мав набрати 15 голосів підтримки. Але не всі отримали ці голоси. Деякі проекти були недоопрацьовані авторами, тому вони не потрапили до розгляду. Найбільше проектів стосується житлово-комунального господарства, зокрема облаштування дитячих і спортивних майданчиків. Є ряд інфраструктурних проектів: облаштування відпочинкових зон, скверів, локацій для вигулювання собак. В одному проекті пропонується облаштування японського саду, є проект з пропозицією облаштувати амфітеатр. Маємо кілька проектів, які подали жителі Тернопільської ОТГ. Вони пропонують облаштувати майданчики, співоче поле під відкритим небом. Можу сказати, що і тернополяни, і мешканці ОТГ активно долучилися».

Голосування за проекти триватиме з 25 жовтня до 8 листопада. Віддати свій голос можуть жителі обласного центру і Тернопільської ОТГ. Обсяг бюджету, у рамках якого реалізовуватимуть ідеї тернополян, сягає 14 мільйонів гривень. Це дозволить зреалізувати шість великих і дванадцять малих проектів.

Софія Романська