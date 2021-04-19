У Тернополі для лікарень передбачили додаткове фінансування у розмірі півтора мільйона гривень.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет. Кошти вирішили спрямувати для нове обладнання для “ковідних” відділень.

“Минулого тижня лікарня швидкої допомоги закупила додатково 10 портативних концентраторів, друга міська лікарня теж отримала портативні концентратори, монітори спостереження, насоси. Це додаткове обладнання лікарні мали змогу придбати за кошти, які були виділені з бюджету громади. У лікарні швидкої допомоги продовжуються монтажні роботи щодо під’єднання стаціонарного генератора, який буде забезпечувати подачу кисню в окремий корпус інфекційного відділення на базі цієї лікарні”, – повідомив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Додамо, наразі у лікарнях Тернополя для хворих на COVID-19 розгорнуто понад 460 ліжок. Додаткові місця виділили у лікарні швидкої допомоги, яка знову стала госпіталем для хворих на COVID-19, а також у лікарні №2.