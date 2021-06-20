В обласному центрі контролю та профілактики хвороб встановили нове обладнання вартістю близько мільйона.

Про це повідомила головне державна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук. Устаткування забезпечить безперебійну роботу лабораторій, у яких досліджують небезпечні інфекції.

Обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав прилад для вимірювання радіації, а також потужний генератор.

“Це обладнання забезпечуватиме безперебійну роботу закладу. Він дасть нам можливість працювати безперебійно, особливо в ті моменти, коли є проблеми з енергопостачанням. Раніше під час перебоїв з електроенергією, були проблеми з дослідженнями. Також через це виходили з ладу установки та зупинялося обладнання. Зараз це питання вирішено, тому що у випадку вимкнення світла, автоматично запуститься в роботу генератор. Завдяки спектрометричному комплексу «Gamma Plus» можна проводити аналіз на природні та штучні радіонукліди, визначати вміст радіонуклідів цезію та стронцію в деревині, будівельних матеріалах, скляному посуді, ґрунті”, – зазначила Оксана Чайчук.

Радіаційне випромінювання на різних об’єктах досліджуватимуть з допомогою пристрою «Gamma Plus». Генератор придбали за кошти обласного бюджету, пристрій «Gamma Plus» – місцевого.