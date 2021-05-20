Зловмисники обкрадали автомобілі місцевих жителів, використовуючи сканер для зчитування сигналізації.

За словами начальника сектору управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолія Стельмащука, до поліції звернувся житель обласного центру і повідомив, що ввечері, коли він забирав із дитячого садочка свою дитину, з його автівки викрали барсетку. В ній знаходилося 250 американських доларів.

Оперативники встановили, що зловмисники відімкнули замки дверцят автомобіля за допомогою сканера для зчитування сигналізації. В ході першочергових оперативних заходів вдалося отримати інформацію, яка допомогла поліцейським вже наступного дня затримати гастролерів на місці скоєння чергового злочину.

«Ми встановили, що зловмисники пересуваються на автомобілі марки «Део Ланос» з номерними знаками Донецької області, – повідомив начальник сектору управління карного розшуку Анатолій Стельмащук. – Вже наступного дня ми помітили даний транспортний засіб поблизу одного з дитячих садочків на масиві Новий світ».

Двох жителів міста Єнакієве Донецької області, 1992 та 1993 років народження, тернопільські оперативники затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ті саме скоїли чергову крадіжку.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.