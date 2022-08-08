У Тернополі вийшов з ладу підвісний дерев’яний міст у парку «Сопільче». Фото та відео, де міст ледь тримається, аби не впасти повністю у воду, тернополяни опублікували у соцмережі.

Як повідомили Терену у пресслужбі міськради, зараз міст аварійний. Тернополян просять обходити дану ділянку та не використовувати міст на період ремонту.

– Наразі спеціалісти проведуть обстеження мосту щодо варіантів усунення пошкодження. І за результатами будуть вирішуватися шляхи якнайшвидшої ліквідації пошкоджень, – каже речниця Тернопільської міської ради Мар‘яна Зварич.

До слова, цей міст капітально відремонтували понад два роки тому – у січні 2020 року. Тоді, як повідомляли у міськраді, замінили усі металеві конструкції та дерев’яне покриття.