Отримав 1 млн грн неправомірної вигоди за зменшення штрафних санкцій- судитимуть начальника податкової інспекції на Тернопільщині.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника районної ДПІ ГУДПС в Тернопільській області, що отримав 1 млн грн неправомірної вигоди від підприємця за зменшення суми штрафних санкцій та посередника у вчиненні злочину( ч. 4 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що начальник ДПІ ГУ ДПС в Тернопільській області отримав через посередника від місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди після перевірки господарських операцій приватного підприємства. За цю суму посадовець обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження, а також розблокувати податкові накладні та виключити підприємство з критеріїв ризиковості платника податку.

Посадовцю обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням суми застави у розмірі 681 тис грн, яка ним сплачена.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.