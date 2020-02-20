Із повідомленням про шахрайські дії до співробітників Гусятинського відділення поліції звернулася 43-річна мешканка району. Невідомий виманив у неї 2600 гривень за допомогу в працевлаштуванні за кордоном.

Як встановили поліцейські, на одному із сайтів жінка знайшла оголошення про набір на роботу в одну з європейських країн. Зателефонувала за номером, вказаним у повідомленні. Співрозмовник розповів нашій краянці про умови працевлаштування та попередив, що за посередницькі послуги потрібно заплатити гроші наперед. Потерпіла погодилася і перерахувала на номер банківської картки, вказаної незнайомцем, 2600 гривень. Після цього абонемент зник і більше на зв’язок не виходив.

Правоохоронці застерігають краян від подібних афер. Серед безлічі пропозицій заробити за кордоном часто можна зіткнутися з обманом. Ніколи не платіть за працевлаштування посередникам наперед. Ті, що просять оплатити послуги авансом, часто зникають разом із грошима. Якщо вам обіцяють великі заробітки за роботу, якою ви ніколи не займалися, — це шахрайство. Не варто їхати за кордон, не знаючи кінцевої адреси й даних роботодавця. У будь-якому випадку проявляйте пильність та завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють.