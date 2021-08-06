Працівники відділу поліції № 1 ( м. Бережани ) Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо місцевого мешканця. Аферист пообіцяв потерпілому пригнати з-за кордону авто, а в результаті збагатився на чималу суму.

Заявник розповів, що знайшов в інтернеті оголошення про доставку з-за кордону автомобілів. Зв’язавшись з продавцем, сторони обумовили умови покупки іномарки, за якими краянин мав переказати на рахунок афериста суму в розмірі 100 тисяч гривень. Однак як тільки чоловік здійснив транзакцію та зателефонував до продавця, то зрозумів, що його ошукали, адже мобільний телефон афериста був вимкнений.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертають до мешканців краю з проханням здійснювати подібного роду правочини в перевірених торгових представників. Адже знайшовши в мережі Інтернет дописи про продаж автомобілів, ви можете легко натрапити на аферистів.