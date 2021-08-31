3000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на посадовців ДАБі щодо рішення про оформлення документації на об’єкт торгівлі – особі повідомлено про підозру.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури викрито громадянина, що отримав 3000 доларів США за вплив на прийняття позитивного рішення службовими особами Управління ДАБІ в області щодо внесення відомостей до Реєстру про документи щодо будівництва об’єкту торгівлі ( ч. 2 ст.369-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, тернополянин пообіцяв знайомому допомогу в отриманні дозволу за позитивне вирішення питання про початок будівництва магазину в одному з колишніх райцентрів області. Він запевнив прохача, що за 3000 доларів США може вплинути на чиновників Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції. При отриманні неправомірної вигоди зловмисника затримали правоохоронці.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Викриття правопорушника проводились за оперативного супроводу працівників СБУ в Тернопільській області спільно з слідчими поліції.

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