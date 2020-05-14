Розпонемо з того, що 27 квітня на Тернопільщині ніби то відкрили інфекційне відділення на базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру.

Тоді чиновники заявили, що це перша в області інфекційна лікарня і у заклад направлятимуть хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 у важкому стані з усіх районів. Тут вони зможуть отримати висококваліфіковану медичну допомогу.

“До цього часу в Тернопільській області не було інфекційної лікарні. Однак завдяки спільній роботі обласної адміністрації, обласної ради, народних депутатів та благодійників ми сьогодні відкриваємо це відділення. У час пандемії коронавірусу воно дуже потрібне, і буквально вже сьогодні тут готові приймати хворих на COVID-19”, – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Наразі в закладі облаштовано понад 90 ліжкомісць.

“Є 6 ліжкомісць у реанімаційному відділенні, тут є підключення до апаратів штучної вентиляції легень. На протязі місяця заплановане встановлення кисневого генератора з розводкою на кожне ліжко. Крім того, тут готові приймати хворих на COVID-19 середньої важкості захворювання. Для цього є близько 90 ліжкомісць, але ми плануємо збільшувати”, – зазначив начальник управління охорони здоров`я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Під час презентації журналістам показали виключно одну класичну “брежнєвську” палату на два ліжкомісця з обладнанням, яке вже було у користуванні. Тут же лікують хворих на туберкульоз. Це той же самий старий тубдиспансер, в якому виділено декілька палат для прийому хворих на COVID-19. Навіть важкохворих.

Головний лікар Тернопільського обласного фтизіопульмонологічного центру (тубдиспансер) Вадим Рудик теж відкрито спростував слова губернатора про 90 ліжкомість.

Він заявив, що станом на понеділок 27 квітня у його фтизіопульмонологічному центрі є лише 6 обладнаних для прийому хворих ліжкомість.

«Зараз у нас є робочих лише шість ліжкомість. Кисневий генератор встановлять у кінці травня. Лише на кінець місяця у нас буде дев’ять ліжкомісць, які будуть забезпечені киснем та апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ)», – заявив Вадим Рудик.

Таким чином, найбільш обізнана у цій справі людина, головний лікар центру, визнав, що за ідеальних умовах в кінці травня у Першій обласній інфекційній лікарні буде 9 повноцінних ліжкомість з кисневим забезпеченням. Нагадаємо, губернатор публічно обіцяв на кінець квітня повноцінну Першу інфекційну лікарню на 90 ліжкомісць. Та й пік захворюваності на COVID-19 всі очікують саме в перші дні травня.

Виникає закономірне питання, де мають лікуватися хворі у пік зростання захворюваності на коронавірус, якщо в палатах навіть немає необхідного кисневого забезпечення?

Крім того, нагадаємо, що голова ТОДА Володимир Труш запланував обладнати першу в області інфекційну лікарню гуманітарною допомогою з Європи.

«10 апаратів ШВЛ отримає Перша інфекційна лікарня області, що функціонуватиме на базі протитуберкульозного диспансеру. Решту розподілять між районними закладами охорони здоров’я області. На цей момент розглядається варіант створення на базі медспецпостачання у Збаражі спеціалізованого складу, щоб здійснювати розподіл цих апаратів в міру потреби», — підсумував голова Тернопільської облдержадміністрації.

Ну і нарешті обіцяні чиновником 33 мільйони гривень для облаштуваня першої в області інфекційної лікарні.

“Після останнього пленарного засідання сесії Тернопільської обласної ради, яке було проведено в квітні, де було обіцяно виділити 33 мільйони гривень Тернопільською обласною державною адміністрацією, Кабміном на створення обласногоо інфекційного відділення на базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру, то їх на сьогоднішній день немає, – сказав Віктор Овчарук, голова Тернопільської обласної ради”.