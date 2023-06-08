Обіцянка швидких грошей завершилася відкриттям кримінального провадження про шахрайство для 32-річного мешканця Тернопільського району.

В месенджер до чоловіка надійшло повідомлення з пропозицією роботи з дому. Його зацікавили умови праці і він списався з потенційним роботодавцем. Домовилися про щоденну оплату на рахунок і невідомий надіслав в приват посилання, де потрібно було анкетні та банківські дані.

Замість отримати гроші, чоловік втратив власні. Невдовзі, після заповнення анкети за фейковим посиланням, з картки потерпілого зник залишок – понад 6 тисяч гривень. Він звернувся в поліцію. Слідчі встановлюють всі обставини шахрайства.