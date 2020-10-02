Чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят гривень – саме стільки заплатила жителька Кременеччини за допомогу у пошуках роботи за кордоном та саме працевлаштування. Перерахувавши за усі послуги жінка залишилася і без грошей, і без роботи.

Потерпіла розповіла, що в мережі Facebook побачила оголошення про працевлаштування у Фінляндії. Пропозиція та умови її влаштували і тому жінка зателефонувала за одним із трьох вказаних номерів.

Менеджер по телефону розповіла, що потрібні фасувальники-пакувальники на одну із місцевих шоколадних фабрик. Жінці повідомили, що виготовленням усіх документів та організовує сам переїзд київська фірма ТзОВ “Арілана”. Коштує це 150 євро.

Жителька Тернопільської області вислала усі необхідні копії. Договір про співпрацю поїхала підписувати 14 вересня до Києва. Через тиждень їй перетелефонували з фірми і сказали оплатити необхідну суму, інакше місце фасувальника віддадуть іншому. Потерпіла перекинула гроші та надіслала скріни про оплату. Як тільки гроші надійшли на вказані рахунки, усі мобільні телефони, вказані в оголошенні, перестали відповідати.

За допомогою потерпіла звернулася до Кременецького відділу поліції. Правоохоронці встановлюють усіх фігурантів шахрайства та попереджають людей, які бачили схоже оголошення в інтернеті, нічого не оплачувати наперед. Лише після отримання усіх документів.