Потерпіла розповіла, що через мережу Інтернет купувала медичні препарати на лікування.

Згодом до неї зателефонував незнайомець, який назвався співробітником Департаменту соціального захисту. Він повідомив, що фірму, де вона купувала препарати підозрюють у шахрайських діях та запевнив, що тернополянка зможе повернути кошти за неефективні ліки.

Аферист озвучив умови повернення грошей: оформлення різних документів, сплата пені та судовий збір. Пенсіонерка, перерахувала на невідомі банківські рахунки майже 180 000 гривень. Замість повернути, вона втратила ще більше.

Коли ж заявниця намагалася зв’язатися з додзвонювачем, його телефон був вимкнений. Жінка зрозуміла, що її обдурили.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.