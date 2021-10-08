В шахрайську пастку аферистів потрапив 72-річний мешканець села Підгороднє.

Невідомі видурили у нього грошові кошти, обіцяючи повернути готівку за неефективні препарати, які він купував для лікування.

Пенсіонер розповів, що впродовж тривалого часу купував медичні препарати на лікування. Однак нещодавно до нього зателефонував незнайомець, який представився співробітником поліції. Він повідомив, що продавці ліків виявилися шахраями, а препарати не ліцензійні. Чоловіку запропонували повернути витрачені кошти в сумі 3000 гривень, однак для оформлення певних документів необхідно заплатити. Чоловік впродовж трьох місяців перерахував на невідомі банківські рахунки майже 24 тисячі гривень. Коли ж заявник намагався зв’язатися з додзвонювачем, зрозумів, що став жертвою аферистів, адже телефон вже був вимкнений.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.