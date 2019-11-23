До поліцейських звернувся 83-річний тернополянин і розповів, що до них з дружиною приходила соціальна працівниця, котра навіть посвідчення показала, і запропонувала доплату до пенсії.

Зі слів заявника, невідома жінка постукала у двері їхньої квартири, розповіла, що працює у соціальній службі, показала посвідчення на прізвище «Мірошниченко» і стала говорити про якісь доплати. Як далі розгорталися події, потерпілі згадати толком не можуть. Коли прийшли до тями, то виявили в себе вдома купу паперу із зображенням євро валюти, а зі сховку зникло 18 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ, повідомляють у поліції. Тривають оперативні заходи.