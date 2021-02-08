Тернопільські волонтери розповіли про жорстоку розправу над твариною у Хмельницькій області.

У селі Тарноруда Волочиського району хтось прив’язав за шию та залишив помирати собаку. Тварина довгий час намагалися вибратись, перш ніж померла, пишуть Тернополяни.

Зоозахисники тернопільської громадської організації “Ноїв Ковчег” пропонують грошову винагороду у розмірі 100 доларів за допомогу у пошуку власника собаки, або будь-яку іншу інформацію щодо жорстокої розправи над твариною.

“Сьогодні в с. Тарноруда побачив… Пес перш чи загинути ось в такій позі провів значний час, оскільки одні кості під шкірою. Вити не давав зашморг на шиї. Це відразу за людськими городами на ставу. Наслідки ви бачите. Якщо вам собака не треба, є більш гуманні способи. Люди, що ви творите…”, – написав чоловік, який знайшов тварину.

Тернопільські волонтери просять очевидців події телефонувати за номером 0671091449.

“За що ????? За що так з ним поступили ???? Бідненьке, худеньке, замучене… Це така подяка собачці????? ЛЮДИ будьте ЛЮДЬМИ!!!!!!! СОРОМ таким як ви, та тим хто приховує це!!! Умовчувати такий злочин також гріх, пам’ятайте про це”, – обурились зоозахисники.