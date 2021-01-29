Військову службу за контрактом пропонують жителям Тернопільщини. Після укладення угоди із Збройними силами України обіцяють одноразову грошову допомогу.

Для підвищення мотивації до військової служби за контрактом держава збільшує рівень грошового забезпечення, – розповідають в обласному військкоматі. Також передбачені інші соціальні гарантії для військовослужбовців.

«Після укладання першого контракту зі ЗСУ одноразова грошова допомога виплачується у таких розмірах: особам рядового складу – вісім розмірів прожиткового мінімуму – 18160 грн. Особам сержантського і старшинського складу – 20430 грн; особам офіцерського складу – 22700 грн. Одноразову грошову допомогу не виплачують особам, звільненим з військової служби за контрактом, у разі повторного прийняття на військову службу.

На військову службу за контрактом можуть йти громадяни призивного віку, а також військовозобов’язані. Серед вимог – стан здоров’я, придатність до служби, психологічна стійкість, мотивація.