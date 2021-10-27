Обіцяють до 20 тисяч: ТОП-10 осінніх вакансій на Тернопільщині

У січні-вересні 2021 року через службу зайнятості Тернопільщини 3460 роботодавців шукали працівників на 12082 вакансії.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7,7 тис. грн. У Тернопільській області найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці, які подали вакансії в Монастириську – 13,7 тис. грн і Козівську – 8,6 тис. грн районні філії обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості – 8 тис. грн.

Найвищий розмір оплати праці був у вакансіях для інженера-будівельника, різьбяра по каменю, шліфувальника-полірувальника виробів з каменю – по 20 тис. грн, водія тролейбуса – 18,5 тис. грн, майстра будівельних та монтажних робіт – 18,2 тис. грн, дояра – 17 тис. грн, механіка з ремонту транспорту, техніка-технолога з бродильного виробництва та виноробства, апаратника оброблення зерна – по 15 тис. грн, механізатора (докер-механізатора) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах – 14,9 тис. грн.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сільському господарстві та наданні пов’язаних із ними послуг, переробній промисловості, сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів.

На 25 жовтня 2021 року на Тернопільщині є 1148 актуальних вакансій. Найбільший попит мали: оператори котельні та машиністи (кочегари) котельної, водії, підсобники, кухарі, продавці, швачки, листоноші, слюсарі з ремонту транспортних засобів та офіціанти.

Серед них є 52 місця праці для осіб з інвалідністю. Найбільше таких вакансій для контролерів енергонагляду, водіїв, слюсарів, інженерів.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості