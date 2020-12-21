Зупинилося серце досвідченого тренера, викладача з лижного двоборства Тернопільська обласна ДЮСШ із зимових видів спорту Олега Бережанського.

Про це повідомили у спільноті спортивної школи, пише Терміново.

“Сьогодні 20.12.2020 р. обірвалося життя Заслуженого тренера України, тренера-викладача з лижного двоборства нашої школи Бережанського Олега Петровича.

До відома, Олег Бережанський народився 26 листопада 1944 року у селі Петриків Тернопільського району. Закінчив Кременецький педагогічний інститут у 1968 році.

Заслужений тренер України з лижного двоборства з 2002 року. Тривалий час був головним тренером збірної команди України з лижного двоборства. Підготував більше 15 майстрів спорту України (за інформацією видання «Спортивні постаті Тернопілля»). Похорон відбудеться в понеділок 21 грудня о 12.00 год. у м. Кременець.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Хай з Богом спочиває. Вічна йому пам’ять!”, – йдеться у повідомленні.