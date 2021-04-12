Обірвалося життя відомого письменника і публіциста з Тернопільщини

Обірвалося життя письменника, публіциста Арсена Паламара.

Про це ідеться в повідомленні на сторінці Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України в мережі Фейсбук.

“З глибоким сумом повідомляємо, що 9 квітня на 85 році життя відійшов у вічність письменник, журналіст, публіцист Арсен Онуфрійович Паламар. Член Національних спілок журналістів (1972) та письменників України (2000).

Арсен Онуфрійович Паламар народився 18 червня 1936 року у Копичинцях, Тернопільської області. Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету. Працював учителем, заступником директора школи, кореспондентом тернопільських обласних газет “Ровесник”, “Вільне життя”, “Свобода “. Автор перших в Україні книг на морально- етичну тематику — “Етика — молодим” (Київ, 1985), “Мудрость общения” (Москва, 1990), “Життя наше дурне”, “Третя руїна” (Львів, 1998), “Деградація” (Київ, 2004), “Чи ми, українці, одної крові? Роздуми над недолею”. Друкувався в обласній і республіканській періодиці.

Працював у прес-службі Тернопільської обласної державної адміністрації’.

Висловлюємо щирі й глибокі співчуття родині та близьким померлого. Хай Господь упокоїть душу його чисту і праведну у Царстві своєму”, – ідеться у повідомленні.