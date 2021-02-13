Смерть в результаті нещасного випадку зареєстрували працівники Борщівського відділення поліції №1.

Жительку району госпіталізували в хірургічне відділення. Проте врятувати життя вісімдесятиоднорічній жінці не вдалося.

Про потерпілу з термічними опіками правоохоронців повідомив черговий лікар. Він заявив, що у жінки обгоріла голова, обличчя, шия тулуб на руки. На місце події виїжджали поліцейські. Як стало відомо, потерпіла порушила правила поводження із пічним опаленням і як результат – полум’я перекинулося на її одяг та тіло.

Жінка проживала з сином, але він на момент нещастя був на дворі, а коли повернувся, то виявив маму обгорілою, але ще живою. Ушкодження пенсіонерки виявилися несумісні з життям.