Необережність під час паління призвела до плачевних наслідків.
14 квітня у селі Настасів Тернопільського району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнем знищено ліжко на площі 2 м. кв, пошкоджено облицювання стін та стелі.
Під час пожежі отримав термічні опіки І-ІІ ступеня 80% поверхні тіла власник будинку, якого госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.
Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління, матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано місцевим населенням без залучення пожежно-рятувальних підрозділів.
Додати свій коментар