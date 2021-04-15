Обгоріло 80% поверхні тіла: чоловік ледь не загинув через паління в ліжку

Необережність під час паління призвела до плачевних наслідків.

14 квітня у селі Настасів Тернопільського району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнем знищено ліжко на площі 2 м. кв, пошкоджено облицювання стін та стелі.

Під час пожежі отримав термічні опіки І-ІІ ступеня 80% поверхні тіла власник будинку, якого госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління, матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано місцевим населенням без залучення пожежно-рятувальних підрозділів.