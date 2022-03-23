Спалювання сухої трави призвело до смертельних наслідків: у селі Оришківці на Чортківщині загинув місцевий мешканець. Його обгоріле тіло на території власного господарства виявили односельці та повідомили правоохоронців.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. За попередніми даними, чоловік отруївся димом під час горіння залишків рослинності.

Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії та вкотре закликають краян бути свідомими та припинити спалювання сухої трави чи стерні. Усі порушники будуть притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Також нагадуємо, що 3 березня уряд вніс зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Відтак, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів додано і навмисні підпали, в тому числі й сухої рослинності. В обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану такі дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань підрозділи рятувальників, військових та правоохоронців, а відтак, знижують обороноздатність країни. Тож відтепер такі дії розцінюють як кримінальний злочин!