Думаю, багато хто погодиться, що одне з найбільш неприємних людських почуттів – усвідомлення, що тебе дурять.

По-перше, зовсім невесело почуватися таким собі Іванком-дурником, якого легко обвести навколо пальця. По-друге, іноді це доволі відчутно б’є по кишені – тоді “по-друге” органічно поєднується з “по-перше” і нерідко змушує скреготати зубами в безсилій злості або ж навіть люті.

Власне, до отого обдурювання у нашого люду за багато-багато десятиліть мав би вже виробитися колективний імунітет, який нині є мрією для лікарів-епідеміологів. Дурили нас завжди і у різний спосіб: казками про комунізм і всезагальну рівність, про перевагу всього радянського над прогнилим Заходом; зрештою, про “перестройку”, яка “розкриє творчий потенціал” народу. З настанням незалежності з’явилася ще одна агітаційно-пропагандистська “фішка”, а саме: “Ми з вами обов’язково побудуємо процвітаючу Україну!”. Або ж, як інший варіант: “В України немає іншого шляху, ніж увійти у співтовариство передових країн світу”. Що ж, може й побудуємо, хто ж проти? Але людське життя коротке, отож навряд чи мені доведеться поніжитися у цьому обітованому процвітанні. А спостерігати за ним з іншого світу – теж справа не дуже певна…

Отож, з процвітанням наразі відчутне “пробуксовування”. Що ж до звички обманювати чи обдурювати – з цим, навпаки, все о’кей. Куди не кинь оком: в передвиборних обіцянках політиків і в подальшому їх виконанні, в майнових деклараціях топ-чиновників, у питанні тарифів і оплати праці, забудов у містах і “прозорих” тендерів… А починається усе , напевно, з побутових дрібничок, на які не завжди й увагу звертаєш…

… Цінник на товар у одній з аптек приємно здивував, отож вирішив придбати його. Вже вийшовши надвір під враженням люб’язної усмішки милого дівчати і побажання “гарного дня”, механічно глянув на виданий чек і побачив, що реальна ціна товару втричі більша за ту, що була вказана на ціннику. Ризикуючи видатися дріб’язковим занудою, повертаюся назад і прошу оте саме миле створіння пояснити таку несподівану різницю.

– Ой, то ми неправильно цінник поставили!, – вигукує в межах відносно природного здивування дівчина.

Оскільки влаштовувати скандал, тим більше з такого приводу, наміру зовсім не маю, трохи, напевно, по-дурному киваю і виходжу з аптеки. А вже на вулиці пригадую, що з таким випадками доводиться стикатися ледь не щодня і саме на цьому “зациклюватися” навряд чи варто. Хоча певності щодо того, чи це ненавмисна помилка, чи свідомий обман покупців, все ж немає.

Втім, до цього давно вже пора звикнути. Чи, в дусі нинішнього коронавірусного часу, мав би виробитися імунітет…