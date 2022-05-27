31-річна жителька Тернополя вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Поліцейські встановили причетність жінки до скоєння трьох крадіжок на території обласного центру.

Зловмисниця виносила майно людей з під’їздів багатоповерхівок. Після вчинення чергової крадіжки її затримали оперативники Тернопільського районного управління поліції відповідно до статті 208 КПК. Правопорушниця вночі проникла до під’їзду багатоповерхівки, що на вулиці Фабричній, та викрала три пари взуття, які власники залишили на загальному коридорі. Потерпілі виявили зникнення майна вранці та звернулися за допомогою до працівників поліції.

Оперативники також встановили причетність зловмисниці ще до двох схожих крадіжок. З одного із під’їздів вона вночі викрала дитячий візочок та запчастини до велосипеда.

Фігурантка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.