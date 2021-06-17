Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання позаду. До 26 червня абітурієнтам мають оприлюднити результати. Перевірка письмових робіт вже завершилася.

Учитель Тарас Ткачук має сумніви щодо об’єктивності перевірки. Оскільки цього року була лише одна перевірка робіт екзаменаторами. Повторну вирішили не проводити.

«Уся система зовнішнього незалежного оцінювання була вибудувана з самого початку так, щоб поставити всіх випускників у рівні умови, тільки не цього року. До слова, уже один раз такий прикрий випадок трапився за часів Табачника, але завдяки запеклим і принциповим працівникам Центру оцінювання якості освіти другу перевірку відновили. А що ж ми отримали цього року? Через кількох осіб у цій країні всі, хто писав ЗНО з математики, української та англійської (німецької/французької/іспанської) мов, опинилися заручниками однієї перевірки, яка, зрозуміло, не може бути об’єктивною», – зазначив Тарас Ткачук у мережі Фейсбук.

Відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк підтвердив, що цього року проводять лише одну перевірку екзаменаційних робіт. «Перевірка відбувається так: скануються бланки, якщо це закриті тести, результати даються на опрацювання електронними засобами та формулами, видається результат, верифікується сам бланк, оскільки він лише з кодом, без прізвища, тоді на основі бланку встановлюється прізвище, поряд ставиться оцінка. Оцінка ставиться у трьох вимірах – кількість тестових балів, далі їх переводять у дванадцятибальну шкалу, якщо це державна підсумкова атестація. За стобальною шкалою – для вступу у заклад вищої освіти. Завдання з відкритими відповідями уважно перевіряють вчителі. Цього року маємо лише одну перевірку».

Якщо абітурієнт не згоден з оцінкою, він може подавати апеляцію. Бланки заяв можна відшукати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.