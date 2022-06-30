“Нульове” розмитнення закінчилося. Закон про його скасування сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський. З 1 липня потрібно сплачувати мито, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари.

Костянтин Олеськів встиг розмитнити автомобіль 29 червня. Чоловік каже: під митницею утворилися величезні черги. Люди тут навіть ночують.

«Хочуть встигнути скористатися пільгами. Сьогодні останній день. Скоріше за все, встигнуть не всі. Не знаю, що вони тоді будуть робити з тими машинами. Розмитнення в нас дуже дороге. Тому для людей непроста ситуація».

З 24 березня, відколи діяло «нульове» розмитнення, на Тернопільській митниці оформили понад 8 тис. автомобілів, – повідомив заступник начальника відділу Тернопільської митниці Андрій Северин. При цьому до бюджету не надійшло 950 млн. грн.

«Цей закон діє від 24 березня 2022 року. Відтак за цей період Тернопільською митницею проведено митне оформлення понад вісім тис. транспортних засобів. Цього тижня побільшало охочих розмитнити автомобіль. За день ми оформляли близько 150 транспортних засобів, більше на 50, ніж раніше».

Додамо, сьогодні Президент підписав закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування”, який скасовує пільгове розмитнення авто.