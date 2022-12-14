Повідомлення про пригоду надійшло до працівників Кременецького районного відділу поліції. Медики повідомили про госпіталізацію до лікарні 36-річного чоловіка з порізами шиї.

Під час першочергових оперативно-слідчих дій було встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому нанесла його дружина. Попередньо встановлено, що жінка, під час сімейної сварки, схопила ніж та спричинила чоловіку тілесні ушкодження.

За фактом легкого тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.